Взрыв возле автобуса «Боруссии» перед матчем Лиги чемпионов: защитник Марк Бартра госпитализирован

Новости Германии. В немецком городе Дортмунд около автобуса футбольного клуба «Боруссия» прогремел взрыв. Инцидент произошел перед отъездом команды из отеля к стадиону, где в 21:45 должен был начаться первый матч одной четвертой финала Лиги чемпионов.

В результате ЧП пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра.

Его экстренно госпитализировали. Пресс-служба клуба сообщила: все футболисты в данный момент находятся в безопасности. На стадионе работают сотрудники спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.