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Взрыв возле автобуса «Боруссии» перед матчем Лиги чемпионов: защитник Марк Бартра госпитализирован

11.04.2017 - 23:50

Новости Германии. В немецком городе Дортмунд около автобуса футбольного клуба «Боруссия» прогремел взрыв. Инцидент произошел перед отъездом команды из отеля к стадиону, где в 21:45 должен был начаться первый матч одной четвертой финала Лиги чемпионов.

В результате ЧП пострадал защитник дортмундцев Марк Бартра.

Его экстренно госпитализировали. Пресс-служба клуба сообщила: все футболисты в данный момент находятся в безопасности. На стадионе работают сотрудники спецслужб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за происшествия встреча «Боруссии» и «Монако» перенесена на 12 апреля.

Взрыв возле автобуса «Боруссии» перед матчем Лиги чемпионов: защитник Марк Бартра госпитализирован

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