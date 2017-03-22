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Завод BMW понес убытки на миллион евро из-за двух неадекватных рабочих

22.03.2017 - 09:59

Новости Германии. Вопиющий случай произошел на автомобильном заводе марки BMW в Мюнхене. Двое сотрудников потеряли сознание прямо на сборочной линии.

Коллеги вызвали медиков. Как выяснилось позже,

мужчины явились на рабочие места в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В результате конвейерная линия остановилась на 40 минут. Простой сборочной линии обошелся бренду почти в миллион евро.

Руководство уже отреагировало на поведение своих сотрудников. Один из них уволен, второй переведен в отдел, не связанный со сборкой машин.

Как сообщают немецкие издания, подобный случай на заводе BMW в Мюнхене произошел впервые.

Источник фото: bild.de

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