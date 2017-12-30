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«Зоны безопасности» для женщин появятся в Берлине на Новый год

30.12.2017 - 16:06

Новости Германии. В Берлине во время празднования Нового года появятся «зоны безопасности» для женщин. На такой шаг организаторы пошли, чтобы исключить сексуальные преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии в последнее время участились случаи нападения на женщин, совершенные мигрантами.

Отметим, что новогодние мероприятия в этом году в стране пройдут при повышенных мерах безопасности. На массовые мероприятия запрещено приходить с большими сумками, рюкзаками и алкогольными напитками.

«Зоны безопасности» для женщин появятся в Берлине на Новый год

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