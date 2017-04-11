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11 апреля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область

11.04.2017 - 10:43

Новости Беларуси. Выполнение поручений в отрасли деревообработки и ход весенней посевной. Президент Беларуси 11 апреля совершит рабочую поездку в Гомельскую область.

Александр Лукашенко познакомится с тем, как проведена модернизация на предприятии «Речицадрев». Тут открыто уникальное производство. Новые рабочие места получили 50 жителей райцентра. Выпускают они синтетическую смолу, которая используется в производстве древесных плит и фанеры.

Кроме того, Александр Лукашенко посетит сельскую местность. В одном из хозяйств главе государства доложат, как идут весенние работы на полях Гомельской области и республики в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 апреля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область

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