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50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области

03.08.2017 - 18:45

Новости Беларуси. С конвейера сразу в поле. Полсотни новых зерноуборочных комбайнов направляются в хозяйства Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины закуплены в лизинг по программе обеспечения предприятий АПК уборочной техникой. Технику распределят по всем районам. В первую очередь обновят автопарки хозяйств с большой площадью под зерновые.

Уже 4 августа машины выйдут в поля. До конца года предприятия региона должны получить еще 25 новых кормоуборочных комбайнов.

50 зерноуборочных комбайнов закупили в лизинг для хозяйств Гомельской области

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