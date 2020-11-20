Александр Лукашенко на «Гомсельмаше»: хочу, чтобы все понимали, что государство плечо подставит, но когда-то долги надо отдавать
Новости Беларуси. Государство подставит плечо предприятиям, которые готовы работать ответственно и продуктивно. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание промышленников во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту 20 ноября доложили о производственно-экономическом и социальном развитии региона. С начала 2020-го отмечается некоторое сокращение валового регионального продукта, однако по итогу года руководство области планирует выйти на 100 %.
Решаемы и проблемы с экспортом. Падение показателей, отметил Президент, общемировая тенденция. Справиться с ней можно только в случае качественной и продуктивной работы промышленности. Примером такого подхода можно считать и «Гомсельмаш», на котором 20 ноября встречали главу государства. За последние полтора года агропромышленному флагману удалось практически в три раза сократить складские запасы, нарастить объемы производства и экспортные поставки.
Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Нами разработана стратегия развития техники до 2030 года, которая предусматривает улучшение конкурентных преимуществ всей нашей линейки техники и улучшение новых конкурентных качеств. Благодаря тому, что часть этой стратегии мы уже смогли по ряду машин реализовать в этом году, мы имеем такие результаты по реализации машин. Потому что сегодня техника фактически с колес уходит на реализацию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это великое дело, вы молодцы просто. Главное, что не на склад, а прямо в руки потребителю. Это правильно.
Некоторые же нам предлагают что, какие перемены и реформы? «Это не надо, продадим». Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартным, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило.
При этом я только хочу заметить (я губернатору говорил), чтобы все понимали, что государство плечо подставит и «Гомсельмашу», и другим, но когда-то долги надо отдавать, я имею в виду денежные. И у вас эта тенденция есть, это хорошо. Конечно, мы будем и дальше поддерживать, никуда же не денешься. Сколько в холдинге, тысяч 12?
Александр Новиков:
13,5.
Александр Лукашенко:
13,5 тысяч народу. Умножь как минимум на четыре – под 80 тысяч людей кормится от этого.
Президенту показали новинки продукции, а также ознакомили с процессом сборки комбайнов. В серийном производстве и разработке «Гомсельмаша» насчитывается более сотни моделей и модификаций уборочной техники. География поставок охватывает практически все страны СНГ, Европу, Азию, Южную Америку и Африканский континент.
Глава государства пообщался с коллективом завода и подчеркнул: сохранение и развитие в стране машиностроительного потенциала – стратегическая задача. Это не только экономические гарантии, но и рабочие места, высококлассные специалисты, целые семьи. Подробности рабочей поездки в наших следующих выпусках.
Наталья Кочанова о нефтехимическом кластере в Новополоцке: есть предприятия, где можно внедрять инновационные разработки
Новости Беларуси. Когда инновационные процессы ускоряются, а промышленность работает более прибыльно. Развитие кластерной стратегии 18 ноября обсудили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии, ученые и производственники говорили о перспективе объединения науки и производства. Другими словами, формат работы «ученик – инженер», когда молодые люди получают теоретические навыки и на производстве применяют их современно и эффективно.
Новополоцк выбрали неслучайно: три года назад здесь создали нефтехимический кластер. Что это дало городу? Какие есть проблемы и что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы работа таких объединений в стране была эффективной?
Ответы вместе с участниками диалога искал Виктор Пралич.
Дмитрий Стальмах – студент третьего курса Полоцкого госуниверситета механико-технологического факультета. Связать свою судьбу с нефтеперерабатывающей отраслью решил еще в детстве, пойдя по стопам родителей, которые работают на «Нафтане». Теорию Дмитрий получает в стенах ПГУ, а вот практику – в стенах нефтеперерабатывающего предприятия. Начинал с лаборанта, а сегодня ему уже доверяют должность оператора.
Дмитрий Стальмах, студент Полоцкого государственного университета:
Комплексно изучать вопрос более полезно, чем только теория. Ты не представляешь на практике, как это выглядит и как работает. Взращивают специалистов прямо с университета, направленных на производство.
Такой формат работы стал реализовываться благодаря созданному три года назад нефтехимическому кластеру. Этакому тесному союзу между университетом, местным горисполкомом, и градообразующим предприятием «Нафтан».
Виктор Пралич, корреспондент:
Со временем количество желающих стать частью кластера увеличилось. Он стал интересен белорусским предпринимателям и зарубежным компаниям. Как пример – крупная китайская инжиниринговая корпорация.
Кстати, инвестиционная привлекательность не только региона, но и страны так же одна из задач кластера. Это еще и инструмент для инновационного развития, причем сразу нескольких направлений: производства, науки, кадров. Как раз та инфраструктура, которая и есть в Новополоцке.
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома:
В результате этого взаимодействия все предприятия, учреждения образования, ученые определяют для себя наиболее перспективные направления развития и действуют согласно этим направлениям. И в последующем, конечно, этот диалог, это взаимодействие уже преобразуется в заключение конкретных прямых хозяйственных договоров и в достижение экономического эффекта, взаимовыгодного для всех сторон соглашения.
Сегодня нефтеперерабатывающее предприятие выходит на финиш своей модернизации. Увеличится глубина переработки нефти до 90 %. На новый уровень выходит и производство, что требует так же адаптированных под работу специалистов.
О том, что образование должно быть практикоориентированным, не раз говорил и глава государства. Отрывать от учебников студентов во время учебы даже полезно. Согласитесь, что теория без практики – бесперспективное дело. А так будущий молодой специалист сможет понять где, а главное с чем придется вскоре работать. Да и руководители охотнее смотрят на подготовленных сотрудников.
Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов
О развитии инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера говорили уже 18 ноября на заседании научно-консультативного совета при президиуме Совета Республики. Парламентарии, ученые, представители «Нафтана» обсуждали и предлагали свои идеи дальнейшего развития. Нефтеград – это образовательное и промышленное ядро. Где как ни здесь быть успешным первопроходцем в кластерных объединениях?
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:
Прежде всего это профориентационная подготовка кадров, однозначно. Тогда, когда здесь, в городе, сконцентрированы наука, образование, есть кадры, есть ученые, есть предприятия, где можно внедрять эти инновационные разработки. Но важно, чтобы это действительно функционировало, чтобы это было эффективно.
Это дополнительные дивиденды в экономику нашей страны в виде повышения ВВП, благосостояние наших жителей, научного потенциала страны.