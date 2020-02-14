Александр Лукашенко: Необходимо пересмотреть подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции
Новости Беларуси. Александр Лукашенко ориентирует новый завод по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске на новый этап в развитии. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание главы государства в первую очередь приковано к местному ЦКК. Он входит в число проблемных инвестиционных проектов. Так же как и в Добруше, производство возводилось с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут.
Как заявил Александр Лукашенко, необходимо пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции.
Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов.
Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»
Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, стоит уже не так остро.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
От этого надо уходить. Я, как чувствовал, колебался долго – с этим подписанием. Ну хорошо, подоходный налог. Как в IT-парке. Ну а какой смысл? Мы отдаем туда сырье наше белорусское, и еще за бесценок. От прибыли мы ничего не получаем. Да еще и на 20 лет. К нам приходят люди, они хотят здесь открыть производство. А почему к нам идут? Сырье рядом, сырьем обеспечены. Да, рынок у них там есть, рынок этот будет увеличиваться: леса в мире нет, кроме России, Беларуси. Они нам ничего в бюджет не платят.
Он рад тому, что они 13 % подоходный налог от зарплаты заплатят и будет мизерную зарплату платить. Это же бизнесмены, если грубо говорить.
Не забывай регулировать. Нам надо ориентироваться на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай как работают все наши предприятия.
Сульфатная беленая целлюлоза на данный момент высоко востребована в мире. Она применяется в производстве обоев и упаковки. На сегодня Светлогорский ЦКК – единственный современный целлюлозный завод в СНГ. Этим и обусловлено серьезное внимание Президента к производству и отрасли в целом.
Сегодня глава государства посетит еще несколько предприятий в Светлогорске. Накануне с инспекцией на них побывали представители Администрации Президента, изучили ситуацию на местах. После чиновники подробно информировали Александра Лукашенко об итогах проверки. Таким образом, рабочие поездки главы государства приобретают новый формат.
Александр Лукашенко о замысле строительства завода в Светлогорске: «Чтобы не продавать древесину за бесценок»
Новости Беларуси. Президент Беларуси – с рабочей поездкой в Гомельской области. Александр Лукашенко посещает новый завод беленой сульфатной целлюлозы в Светлогорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сразу по прилету глава государства подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно.
Так же как и в Добруше, крупный инвестпроект реализовывался с привлечением китайских специалистов, здесь снова не обошлось без задержек. Предприятие должны были запустить еще в 2015, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут. Завершать работы белорусам пришлось самостоятельно. Сейчас предприятие эксплуатируется в тестовом режиме.
Анатолий Бахов, заместитель главного инженера по производству целлюлозы ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»:
Технология заложена действительно современная. Оборудование современное позволяет получать высококачественную целлюлозу. По качеству получаемой целлюлозы мы анализировали – мы не уступаем ни европейским, ни американским качественным показателям по данному виду продукции.
Юрий Бердович, заместитель генерального директора ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»:
Те ожидания, которые закладывались при реализации инвестиционного проекта в части доходности от реализации целлюлозы, они оправдались. Я могу сказать пару слов, что в соотвествии с бизнес-планом инвестиционного проекта, рентабельность была на уровне 30 %. Сегодня мы имеем этот же показатель.
Проектная мощность нового завода – 400 тысяч тонн беленой целлюлозы в год. В Беларуси будут перерабатывать лишь четверть этого объема, львиную же долю в 300 тысяч тонн планируют отправлять на экспорт.