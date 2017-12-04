Автомобиль превратился в груду металла: трое молодых парней погибли в ДТП в Житковичском районе

Новости Беларуси. В Житковичском районе в результате ДТП погибли три молодых парня.

По информации СК, авария произошла 3 декабря днем. Водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет, столкнулся с деревом и опрокинулся.

В салоне транспортного средства находились три человека. Точная информация о том, кто находился за рулем автомобиля, устанавливается.

Фото: СК

По предварительной информации, в автомобиле находился 18-летний владелец транспортного средства без прав.

И водителя, и пассажиров выбросило из салона автомобиля. Пассажиры, которым было 18 и 29 лет, погибли на месте аварии. Владелец Mercedes скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Возбуждено уголовное дело.

Страшная авария произошла в начале сентября в Ивановском районе.