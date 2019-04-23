Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Экономика

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

23.04.2019 - 13:54

Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Об этом сегодня, 23 апреля, журналистам сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании на встрече в Национальном центре маркетинга МИД.

Снижение объема экспорта – вынужденное. Необходимо прежде всего в полном объеме обеспечить внутренний рынок. Сейчас белорусская сторона работает над тем, чтобы не последовало санкций со стороны зарубежных партнеров.

Сумму ущерба от приостановки экспорта пока не называют. Потери оценивают специалисты и независимые эксперты.

Сергей Гриб, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании:
Приостановка произошла именно по светлым нефтепродуктам – дизель-бензин. Это рынки Украины, Балтии и Польши. Отгрузки темных нефтепродуктов в направлении портов в настоящий момент осуществляются, поскольку эти продукты не потребляются на внутреннем рынке Республики Беларусь.

Если требовать компенсацию, то здесь надо говорить по поводу качества нефти. Нефть у нас перерабатывают нефтеперебатывающие заводы. Они будут требовать соответствующую компенсацию.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Отметим, что проблема связана с резким ухудшением качества российской нефти, поступающей транзитом по нефтепроводу «Дружба», вследствие чего из строя вышло дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Проблемные вопросы по поставкам некачественного сырья сегодня обсуждаются в Москве с участием белорусских и российских специалистов.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Новости по теме

Ситуацию с поставкой некачественной нефти на Мозырский НПЗ обсудят в Москве представители Беларуси и России

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

На четверть дешевле и практически мгновенно: как работает первый белорусский магистральный нефтепродуктопровод

Первый магистральный нефтепродуктопровод запустили в Фаниполе

Белорусские специалисты пробурили в Эквадоре шестую скважину

«Белнефтехим» придерживается поэтапного повышения стоимости топлива

«Вовремя собрали всё». Выброс нефтепродуктов ликвидируют в Бресте на обводном канале Мухавца

Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти
‡агрузка...


Новости 24 часа

«Планку подняли высоко». Александр Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжёлой атлетике

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

Литовская сторона не принимает грузовой транспорт из Беларуси: какова ситуация в пункте пропуска «Котловка»

Общенародная память. БРСМ проводит патриотическую акцию «Беларусь помнит. Цветы Великой Победы»

В Стамбуле обрушился 4-этажный жилой дом из-за оползня

На Филиппинах из-за мощного землетрясения раскачивались многоэтажные здания

В Колумбии из-за схода оползня погибли 28 человек

В Техасе при крушении легкомоторного самолета погибли 6 человек

Все новости