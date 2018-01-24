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«Белоруснефть» о добыче нефти в Эквадоре: «Проект, который нам дал существенный рост добычи»

24.01.2018 - 22:45

Новости Беларуси. Белорусские технологии в Южной Америке. Наши специалисты увеличили разведанные запасы черного золота на месторождении Армадильо в Эквадоре до 100 миллионов баррелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году этот регион стал одним из важнейших проектов для отечественных нефтяников. За год в этой латиноамериканской стране построены пять скважин, общая добыча которых составляет 350 тонн нефти в сутки.

Андрей Бохан, директор филиала РУП «Белоруснефть» в Эквадоре:
Это тот проект, который нам дал существенный рост добычи в прошедшем году – это с одной стороны. С другой стороны, это открывает дополнительные перспективы, потому что нас продолжают узнавать в мире и к нам относятся очень серьезно. Получив положительный денежный поток с этого проекта, у нас существует прекрасная возможность и дальше добывать в Эквадоре.

Напоминаем, белорусские нефтяники сотрудничают с государственной нефтедобывающей компанией Эквадора на основе заключенного на 16 лет контракта.

«Белоруснефть» о добыче нефти в Эквадоре: «Проект, который нам дал существенный рост добычи»

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