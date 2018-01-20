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Большой праздник успешного региона: Гомельская область отмечает 80 лет с момента образования

20.01.2018 - 20:23

Новости Беларуси. Гомельская область отмечает 80 лет с момента образования. Крупнейший промышленный регион страны пришёл к этой дате с серьёзными достижениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в 2017 году в расчете на одного жителя в области произведено продукции – на 12 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в стране. Здесь работают крупнейшие в СНГ и Европе стекольный и металлургический заводы, осуществляется вся добыча белорусской нефти и газа. А так же их переработка.

Сергей Сидорский, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической Комиссии:
Экономика лидер. Хорошо чувствует себя в инвестиционном плане, в технологическом плане подготовки. Все указывает на то. Что область будет на высоких позициях в республике.

Болеслав Пирштук, заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Гомельщина сохранила свою преемственность. Является крупнейшим промышленным производителем в Республике Беларусь, самую большую долю составляет валового внутреннего продукта. Очень прибавила сельское хозяйство, неплохо развивается социальное направление.

В 2018 году 80 лет со дня образования отмечают четыре области Беларуси:  помимо Гомельской, это еще Минский, Витебский и Могилевский регионы. За значительный вклад в развитие страны труженикам областей объявлена благодарность Президента.

Большой праздник успешного региона: Гомельская область отмечает 80 лет с момента образования

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