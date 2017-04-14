новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Девушка делала селфи и выпала из окна второго этажа в Речицком районе

14.04.2017 - 22:54

Новости Беларуси. С серьезными травмами 17-летнюю девушку доставили в больницу.

Пострадавшая проходила практику на предприятии в городе Василевичи. Она вышла из дома погулять по городу, забрела на территорию заброшенного крахмального завода.

Поднялась на второй этаж и там решила сделать селфи.

Девушка не удержалась и сорвалась вниз. Как сообщают местные издания, она упала с высоты примерно в шесть метров.

К счастью, неподалеку находились люди, они услышали крики о помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Василий Степанов. Источник фото: instagram.com/vasiliystepanov_official/
Немного подавлен, но держится: родственники о состоянии Василия Степанова
Тонувшую в реке женщину спасли в Поставах
Женщина едва не утонула в реке в Поставах
Из окна второго этажа в Бобруйске выпала 3-летняя девочка
В Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке
МЧС: В Минске годовалый ребенок застрял головой в горшке
В Новополоцке каменщик сорвался с 12-метровой высоты
В Гане купавшихся школьников придавило поваленным деревом: 20 детей погибли
В Гане купавшихся школьников придавило поваленным деревом: 20 детей погибли
На Канарах несколько десятков туристов провели ночь в застрявшем фуникулере на высоте 3,5 км
На Канарах несколько десятков туристов провели ночь в застрявшем фуникулере на высоте 3,5 км
В Копыльском районе женщила сжигала мусор и попала в больницу
В Копыльском районе женщила сжигала мусор и попала в больницу
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru