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«Для нас это очень важно». В Гомеле проходит акция «Ветеранам – наша забота»

11.05.2018 - 22:25

Новости Беларуси. Забота о ветеранах давно стала в Беларуси обязательной в государственной политике и частью образования в школа,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это процесс идет постоянно, а не ограничивается поздравлением к 9 Мая. Почистить дорожки, покосить траву вдоль забора, убрать в доме или просто послушать рассказы, листая старые фотографии. Простое человеческое внимание – то, чего не купишь ни за какие деньги. И в чём так нуждаются люди на склоне лет.

Антонина Онацкая, пенсионер:
Мы очень рады, когда они к нам приходят. Помогают нам во всём. Девочки убирают, подметают, пыль вытирают. Нам тяжело уже работать. Мы прощаемся по-хорошему и рады, когда они приходят.

Дарья Захарова, ученик средней школы №37 Гомеля:
Это нам очень много даёт опыта, они рассказывают историю нашей страны, прошлого, как тогда люди жили, как они воевали за нее. Для нас это очень важно. Мы это ценим и уважаем, потому что это заставляет нас о многом подумать и ценить то, что мы сейчас имеем.

«Для нас это очень важно». В Гомеле проходит акция «Ветеранам – наша забота»

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