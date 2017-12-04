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Два Volkswagen столкнулись под Мозырем: 1 человек погиб, 2 – пострадали

04.12.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Утром 4 декабря в Мозырском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По информации МЧС, Volkswagen Passat и Volkswagen Golf столкнулись лоб в лоб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ области, в автомобиле Golf находились два человека – водитель погиб, а пассажирка была госпитализирована.

Фото: МЧС

Водителя Passat доставили в больницу.

В деблокировке пострадавших понадобилась помощь спасателей.

Фото: МЧС

Проводится проверка.

3 декабря компания парней попала в страшное ДТП в Житковичском районе.

Автомобиль превратился в груду металла, три человека погибли – здесь подробнее.

Фото: МЧС
МЧС
Фото. МЧС

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