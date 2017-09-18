новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Две недели спустя: в Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС

18.09.2017 - 15:15

Новости Беларуси. 17 сентября яхте с норвежцами на борту снова понадобилась помощь спасателей из Беларуси. У судна возникли проблемы с рулевым управлением.

По информации МЧС, помощь десятиметровому и шеститонному транспортному средству оказали в Брагинском районе. Случилась поломка винта рулевого управления. Неполадка была устранена вечером того же дня.

Напомним, что это не первый случай, когда норвежской яхте понадобилась помощь на территории Беларуси.

5 сентября в Дубровенском районе судно село на мель – видео здесь.

Яхта движется в направлении Турции. На ее борту трое норвежцев. В середине августа судно выехало из Хельсинки в сторону России. В начале сентября транспортное средство достигло белорусской границы.

В Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Будьте моей женой! Предложение на 12-ый день знакомства: стоит ли верить в любовь с первого взгляда?
неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»
«Напишите, что это такое»: неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»
На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака
На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака
история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
«Это способ воспитать в наших детях гордость»: история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
54 змеи, 5 ящериц, 25 пауков и 9 скорпионов: россиянина в Национальном аэропорту задержали с экзотическим грузом
Первокурсницей Технологического института в Китае стала 10-летняя девочка
одежда, которая растет вместе с ребенком
«Иметь такую поддержку просто великолепно»: мужчина создает одежду, которая растет вместе с ребенком
Спасибо, Беларусь: появилось видео спасения яхты с норвежцами в Дубровенском районе
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru