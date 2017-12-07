Движение на мосту через Припять частично сохранено: люди возвращаются домой пешком

Новости Беларуси. На мосту через Припять в Житковичском районе решено сохранить движение пешеходов и экстренных служб на легковых автомобилях.

Эту информацию подтвердили сотрудники МЧС корреспонденту СТВ Александру Добрияну.

Сейчас люди возвращаются с работы по мосту пешком.

Александр Добриян, СТВ:

Жители Турова возвращаются домой пешком через аварийный мост. Пешеходное движение открыто.

Напомним, 7 декабря было перекрыто движение по автомобильному мосту из-за трещины. Мост является важным объектом инфраструктуры и связывает с трассой М-10 несколько крупных предприятий региона.

Автомобилистам рекомендуют пересекать реку через мосты в Мозыре и Пинске.