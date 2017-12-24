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Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле: истории более 100 раритетов раскрыты в музее за год

24.12.2017 - 16:01

Новости Беларуси. Тайны богатейшей коллекции князей Паскевичей. За год установлено местонахождение более 100 раритетов, в разное время покинувших гомельский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически с каждым из них связана детективная история.

В ХХ веке Гомельский дворец князей Паскевичей стал настоящим донором для крупнейших музеев – Эрмитажа, Русского музея, Исторического музея в Москве, Национальных исторического и художественного музея Республики Беларусь. Реквизиции и транши не прекращались, начиная с момента национализации имения большевиками: только в 1919 из дворца в Москву одновременно было вывезено «100 пудов золота и серебра в изделиях». Следы той реквизиции не найдены до сих пор. Удивительно, что в Гомеле вообще что-то осталось.

Александр Добриян, СТВ: 
Эрттингер на своем полотне запечатлил исторический момент: Венгерские депутаты вручают фельмаршалу Паскевичу грамоту на звание почетного гражданина города Пешты. Когда-то в гомельском дворце хранилась не только картина, но и сама грамота. Богато украшенный драгоценными металлами экспонат в начале Великой отечественной был эвакуирован в Сталинград и больше в Гомель не вернулся. Только в этом году установлено точное местонахождение раритета: он хранится в Русском историческом музее.

О том, чтобы вернуть грамоту в Гомель, речь не идет. Возможно, в будущем уникальный документ и побывает в залах дворца, например, на время совместного выставочного проекта. Так же как сегодня этот роскошный канделябр.

Татьяна Литвинова, заведующий художественным отделом музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Это напоминает детективный поиск. Потому что настолько разбросала судьба сведения и о владельцах, и о предметах искусства, которые были во дворце.

Коллекция Паскевичей была одной из богатейших в России. Я не боюсь это заявлять.

Разгадкой исторических детективов, связанных с Гомельским дворцом, Татьяна Литвинова занимается на профессиональной основе. В 2017 году проверить многие гипотезы  ей удалось благодаря гранту Президента Республики Беларусь в области культуры.

Сергей Рязанов, главный специалист отдела искусства и охраны историко-культурного наследия главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:
Государством оказывается действенная поддержка развитию науки и музейного дела на территории нашей области.

Сегодняшняя выставка – это итог деятельности не только художественного отдела, но и всего музея.

Среди прочих сенсаций – ранее неизвестные акварели Максимилиана Месмахера. Главный строитель императорских дворцов руководил художественными работами и при возведении родовой часовни-усыпальницы Паскевичей в Гомеле. Найденные работы дают представление о внутреннем убранстве уникального  памятника архитектуры и будут использованы при реставрации его интерьеров уже в 2018 году.

Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле: истории более 100 раритетов раскрыты в музее за год
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле
Фото. Дворец Румянцевых и Паскевичей в Гомеле

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