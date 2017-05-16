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Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»

16.05.2017 - 23:39

Новости Беларуси «Золотая коллекция белорусской песни» продолжает большой гастрольный тур.

Уже в 18 мая шоу, организованное СТВ, пройдет в Гомеле.

50 киловатт звука, ультрасовременный свет и хорошо знакомые артисты – отличные бонусы, чтобы получить настоящее удовольствие от классики отечественной эстрады. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» и многие другие – всего три десятка белорусских хитов на все времена. 

Роман Смотренко, начальник отдела Государственного учреждения «Гомельский областной общественно-культурный центр»:
Я считаю, что это самый современный зал в нашей области.

50 киловатт звука, лучший свет, который есть в области, отвечают требованиям любого исполнителя.

Мы уже почти готовы по свету и звуку к концерту. Еще довесится светодиодный экран, напольное покрытие и зал полностью готов к приему мероприятия.

В последние недели билеты на шоу «Золотая коллекция белорусской песни» в Гомеле хит продаж, на данный момент в кассах осталось не более десятка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующая остановка в гастрольном туре – Бобруйск – 7 июня. 

Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»

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