«Это уровень европейского класса». На фабрике «Спартак» выпустили новый сорт шоколада и модернизировали производство
Новости Беларуси. Экспорт шоколада из Гомеля в непростом 2020-м вырос на 20 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ Среди покупателей белорусских сладостей жители десятков стран – от традиционных России и Прибалтики до экзотической Монголии. Даже у идеологических соперников, Китая и США, в отношении гомельского шоколада полный консенсус. Покупают и те, и другие.
А еще шоколад – отличный антидепрессант и тем самым, как выяснил Александр Добриян, вносит свою лепту в борьбе с пандемией.
Мечта любого шокоголика. Рабочий день Олега Жидкова начинается с обязательной дегустации шоколада. Сегодня абсолютная новинка – особый сорт из смеси белого и молочного.
Это молочно-белый шоколад, отливка One Shot – одновременно отливается молочный и белый шоколад, еще он называется мраморным шоколадом. Очень хорошая степень измельчения. Ярко выражен сливочный вкус.
Отличный шоколад.
Сладкое начало дня директора шоколадной фабрики – лишь вишенка на торте. Дальше все как у всех: анализ экономических показателей и поиск новых возможностей. А непростой 2020-й заставил поволноваться.
Александр Добриян, корреспондент:
В период пандемии люди стали меньше есть сладкого или больше?
Олег Жидков, генеральный директор кондитерской фабрики «Спартак»:
В начале пандемии, как ни странно, люди стали меньше потреблять кондитерских изделий. Но через какое-то время спрос на кондитерские изделия в Республике Беларусь восстановился. Все прекрасно понимаем, что шоколад и является тем продуктом, который в виде антистрессового препарата можно употреблять, и действительно он дает свой положительный эффект.
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Антистрессовость, а главное, вкус гомельского шоколада высоко ценят в десятках стран. С начала года экспорт вырос на 20 %. Только в Китай уехало сладостей на полтора миллиона долларов. На рынке Поднебесной 2020-й для гомельских кондитеров стал действительно прорывным. Но главный успех года здесь связывают с инвестициями в модернизацию.
Александр Добриян:
Вот эти машины. Говорят, что это как Mercedes в мире автомобилей, такого же класса эти машины. Что они позволяют делать?
Ольга Третьякова, ведущий технолог шоколадно-конфетного цеха кондитерской фабрики «Спартак»:
Благодаря этим машинам мы загружаем предварительно рецептурные компоненты, проходит предварительное измельчение на двухвалковых мельницах, а затем поступает на пятивалковые мельницы. Мы добиваемся очень тонкой степени измельчения, которая достигает до 98 %.
– Такое качество – это мировой уровень? Уровень элитных шоколадов?
– 98 % – это уровень элитных шоколадов европейского класса.
Здесь рождается шоколад. Без малого уже 100 лет. От обжарки какао-бобов, прибывших из Экваториальной Африки, до помола и созревания шоколадной массы – все процессы в руках профессионалов.
Александр Добриян:
Самый сладкий трубопровод в мире. Именно в этих машинах смешивается шоколадная масса и по трубам поступает в эти емкости. В каждой такой 6 тонн. Целое море шоколада.
О модернизации, на которую в этом году потратили больше 14 миллионов рублей, на фабрике говорит каждый следующий собеседник. Здесь гордятся тем, что делают. Ведь для тысяч людей по всему миру заочное знакомство с Беларусью начинается именно со вкуса гомельского шоколада. А для миллионов этот вкус – еще и вкус детства. Классические рецептуры золотой советской классики неприкосновенны – только натуральные ингредиенты, но уже на оборудовании совершенно другого класса.
Светлана Власова, ведущий технолог шоколадно-конфетного цеха кондитерской фабрики «Спартак»:
Новая линия, которая позволяет получить более тающий во рту, нежный шоколад, более тонкий и вкусный. Поэтому, конечно, изменилась наша масса.
Александр Добриян:
То есть с виду остались такими же?
– Да, с виду остались прежними, но по вкусу гораздо более нежные, чем были раньше.
– Стоит попробовать?
– Обязательно стоит попробовать. Подарит удовольствие.
– Настроение всегда хорошее?
– Конечно, по-другому нельзя. Это же продукт для людей, для детей. Поэтому только с улыбкой. Вы посмотрите вокруг – все улыбаются.
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Новости Беларуси. Праздник, радость, а еще шоколад – это высокое искусство, уверена Татьяна Михеенко. На создание этой скульптурной композиции ушло 15 килограммов элитного шоколада, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
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Татьяна Михеенко, кондитер кондитерской фабрики «Спартак»:
Шоколад для них был основой основ всего. Но я тоже так считаю. Потому что шоколад – это неотъемлемая часть нашей радости, наших эмоций.
Александр Добриян, корреспондент:
Помимо работы, шоколада, творчества, о чем еще говорите?
Татьяна Михеенко:
Честно, у меня самое любимое слово, оно очень коротенькое, – это «мир». Самое любимое слово. Я бы сказала даже, что самое кодовое слово для меня – это «мир». Мы говорим о дружбе, о мире, о будущем. Но помогает в этом шоколад, естественно.
К сожалению, шоколад не может решить все проблемы в мире. Однако сделать холодные осенние дни чуть радостнее ему точно под силу. В этом гомельские кондитеры уверены на все сто.
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