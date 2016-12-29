новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Этого подарка мы ждали полгода: семья Домоскановых переехала в новый дом семейного типа

29.12.2016 - 22:35

Новости Беларуси. 200 квадратных метров уюта для большой семьи. Новоселье в канун новогодних праздников отпраздновала большая семья Домоскановых, в которой воспитывается 6 несовершеннолетних детей.

Все они – бывшие воспитанники домов-интернатов – сейчас объединились под одной крышей.

Причем сменили прописку абсолютно все, переехав из деревни в районный центр. На строительство детского дома семейного типа в Чечерске понадобилось 300 тысяч рублей и полгода времени. Строители успели вовремя: Новый год семья встретит в своем новом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Чернакова, приемная дочь:
Здесь очень много места, тепло и уютно.

Марина Домосканова, приемная мама:
Этого подарка мы ждали полгода. Событие очень трогательное и радостное, что нам такой дом подарили.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Всегда трепетно к этому относишься. Если в 2006 году у нас в области было всего 3 дома семейного типа, сегодня порядка 50.

Этого подарка мы ждали полгода: семья Домоскановых переехала в новый дом семейного типа

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новый Оршанский детдом семейного типа: почти 200 квадратных метров счастья для большой семьи Морозовых
Новый Оршанский детдом семейного типа: почти 200 квадратных метров счастья для большой семьи Морозовых
Более 300 миллионов рублей: в Орше открыли 4 в районе детский дом семейного типа
Более 300 миллионов рублей: в Орше открыли 4 в районе детский дом семейного типа
Новый детский дом семейного типа открылся в Центральном районе
Новый детский дом семейного типа открылся в Центральном районе
Первый в Жодино дом семейного типа отмечает 10-летие
Первый в Жодино дом семейного типа отмечает 10-летие: программа «Центральный регион» познакомилась с его жителями
Дом семейного типа открылся в Жодино
Дом семейного типа открылся в Жодино
В новеньком двухэтажном коттедже в деревне Сокольничи Могилевской области поселилась большая и дружная семья Голотовских
Дом семейного типа открылся в деревне Сокольничи Могилевской области
Второй детский дом семейного типа за 3,5 миллиарда рублей появился в Молодечненском районе
Второй детский дом семейного типа за 3,5 миллиарда рублей появился в Молодечненском районе
Детский дом семейного типа открылся 9 января в Могилеве
Детский дом семейного типа открылся 9 января в Могилеве
Все новости по теме Дом семейного типа
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru