Евросоюз на 5 лет обложил ввозной пошлиной стальную арматуру из Беларуси

Новости Беларуси. Ввозные пошлины на стальную арматуру из Беларуси вводит Евросоюз. Единственным поставщиком продукции на европейский рынок является Белорусский металлургический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претензии к производителю были озвучены еще в начале 2016 года.

Заключались они в том, что завод значительно увеличил экспорт в страны Старого Света и продает товар по цене более чем в 1,5 раза ниже рыночной.

В декабре 2016 продукцию предприятия обложили пошлиной в 12,5 %.

17 июня Еврокомиссия приняла окончательное решение. Оно будет действовать 5 лет.

В сообщении говорится, что мера защитит местных производителей. Отмечу, рынок ЕС – один из основных для БМЗ. Предприятие плотно работает со многими автопроизводителями, строительными и другими компаниями.