новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Евросоюз на 5 лет обложил ввозной пошлиной стальную арматуру из Беларуси

17.06.2017 - 17:39

Новости Беларуси. Ввозные пошлины на стальную арматуру из Беларуси вводит Евросоюз. Единственным поставщиком продукции на европейский рынок является Белорусский металлургический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претензии к производителю были озвучены еще в начале 2016 года.

Заключались они в том, что завод значительно увеличил экспорт в страны Старого Света и продает товар по цене более чем в 1,5 раза ниже рыночной.

В декабре 2016 продукцию предприятия обложили пошлиной в 12,5 %.

17 июня Еврокомиссия приняла окончательное решение. Оно будет действовать 5 лет.

В сообщении говорится, что мера защитит местных производителей. Отмечу, рынок ЕС – один из основных для БМЗ. Предприятие плотно работает со многими автопроизводителями, строительными и другими компаниями.

Евросоюз на 5 лет обложил ввозной пошлиной стальную арматуру из Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника
Белорусско-африканский форум: в Гану, Зимбабве и Южный Судан в июле 2017 года отправится белорусская техника
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Алексей Богданов: за первую декаду 2017 года мы поставили в Китай на 3 тысячи тонн молока больше, чем в прошлом
Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок
Стародорожские производителя соков и варенья освоили израильский рынок
Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия
Специалисты Россельхознадзора проинспектируют закрытые для поставок белорусские предприятия
Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
Андрей Кобяков: мы надеемся на взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
«В Китае есть интерес к продуктам питания из Беларуси»
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Итоги 2016 года: Беларусь расширила географию экспорта на 8 стран
Все новости по теме Экспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru