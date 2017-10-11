Фиона Гибб: 7000 туристов из Великобритании в 2017 побывали в Беларуси, до конца года ожидается еще 2000

Новости Беларуси. 7000 гостей из Великобритании приняла в этом году наша страна. До конца года эта цифра должна увеличиться еще на 2000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказала 11 октября посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фиона Гибб. По мнению дипломата, пятидневный бизвизовый режим позитивно сказался на туристической отрасли нашей страны.

В эти дни интернациональная команда туристов из Великобритании, Польши, Латвии, Эстонии, России и Украины путешествует по гомельскому Полесью.

Такой вояж – часть государственной программы «Беларусь гостеприимная» и возможность продвигать имидж страны на международном туристическом рынке.

Фиона Гибб, посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Не много людей в Великобритании знают, что Беларусь такая красивая страна. Решение правительства создать безвизовый срок – это очень важно, потому что через туризм будет интерес к инвестициям в торговлю.

Игорь Мулев, директор туристического агентства (Таллин, Эстония):

С вами вообще нужно говорить только прямо и правду. Вы действительно остались теми, кто с душой работает. Люди, человечность и доброта, поэтому это все востребовано будет.

Программа ознакомительных туров для иностранцев запланирована до 2020 года. В состав делегаций войдут не только дипломаты, но и журналисты, писатели, а также представители туристических фирм.