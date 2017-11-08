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Фотофакт: в однокомнатной квартире пенсионерки из Гомеля жили 24 кота

08.11.2017 - 18:41

Новости Беларуси.  В гомельской квартире после госпитализации хозяйки без присмотра остались 24 кота.

По информации со страницы сообщества Волонтерского зоодвижения «Подари им шанс» Гомель, хозяйка животных попала в больницу с инсультом.

В однокомнатной квартире женщины вместе с ней жили 24 кота – 22 черных и 2 сиамской расцветки. Животные отличались только цветом глаз. Один из питомцев был с проблемами позвоночника – котенок ползал «как крабик».

У хозяйки отключили электричество за неуплату. В сообществе количество животных описывали как «тучу». Как отметили в записи, не было понятно, как женщина справлялась с ними, потому что «прокормить такую ораву просто нереально».

Волонтеры просят помощи для животных в питании и стерилизации.

Фото: vk.com/club.animals.gomel
vk.com/club.animals.gomel
Фото. vk.com/club.animals.gomel
vk.com/club.animals.gomel
Фото. vk.com/club.animals.gomel
vk.com/club.animals.gomel
Фото. vk.com/club.animals.gomel
vk.com/club.animals.gomel
Фото. vk.com/club.animals.gomel

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