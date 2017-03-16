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Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет

16.03.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Свой столетний юбилей отмечает старейшее периодическое издание страны – «Гомельская правда».

Первый номер газеты вышел в марте 1917 под названием «Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Современное название за изданием закрепилось спустя 20 лет. Накопленный газетой материал является своеобразной летописью, дающей бесценную информацию об исторических событиях, произошедших в Гомельской области за минувшее столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Добриян, СТВ:
Импровизированный кабинет первого главного редактора «Гомельской правды». Только тогда газета тогда называлась «Известия рабочих и солдатских депутатов» и прописка у нее была не где-нибудь, а во Дворце Паскевичей.

Спустя 100 лет газетчики вернулись в роскошные залы дворца, на этот раз с серьезным багажом знаний. Вековой опыт журналистов издания – настоящая летопись края.

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская правда»:
Журналисты «Гомельской правды» работали вахтовым методом в Наровле, Хойниках.

Эпохальный момент – развал Союза. Журналисты были там, в гуще событий.

Столетие корреспонденты «Правды» провели на передовой: они гибли от пуль контрреволюционеров и на полях Второй мировой, помогали людям пережить Чернобыльскую беду и лихолетье. Не остаются они в стороне и от проблем сегодня.

8 тысяч обращений в год – газета не дает забыть о проблемах и помогает их решать.

Петр Гецман:
Три года жили без отопления, без воды. Обратились в газету, и газета повлияла. И только тогда, в 1914 году, начали кое-что делать.

Надежда и Петр Гецман не скрывают благодарности журналистам: газета помогла услышать просьбы, когда угасала надежда. Сегодня функцию обратной связи выполняют также современные технологии.

Антон Аксенов, администратор интернет-портала «Гомельская правда»:
На каждый материал мы делаем, фактически, тепловую карту. Проводим анализ материалом, то есть точно видим, какая информация пользователю интересна.

10 тысяч посещений в сутки – интернет-портал популярнейший в регионе.

В медиа-холдинг, созданный на базе областной газеты, входит еще и издательский дом. А полгода назад «Правда» зазвучала и в FM-диапазоне.

К своему столетию «Гомельская правда» подготовила целую серию подарков.

Однако, главным, пожалуй, станет оцифрованная версия газетных номеров за все сто лет существования издания. Скоро презентация.

Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет

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