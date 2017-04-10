Гибель ребенка из-за воздушного шарика в Гомеле: 2-летний мальчик задыхался на руках матери

Новости Беларуси. В Гомеле ребенок погиб, играя с воздушным шариком. Спасти двухлетнего мальчика прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла. О страшной трагедии в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Самый обыкновенный воздушный шар. С ним ассоциируется детская радость, смех, праздник, цирк, прогулка в парке – все что угодно, только не смерть.

До недавнего времени так было и в большой гомельской семье.

Злополучный шарик принесла из школы старшая, 11-летняя дочь.

Девочка попыталась его надуть, но не смогла. Тогда ее четырехлетняя сестра понесла шарик в ванную комнату и стала наливать в него воду. Игру попыталась остановить мама: она забрала шарик и вылила из него воду. Но в этот момент его выхватил младший ребенок.

Держа его во рту, он принялся прыгать на кровати и при вдохе заглотил.

Дмитрий Иваньков, главный государственный судмедэксперт по Гомельской области:

Инородный предмет закрыл дыхательные пути и препятствовал воздуху. То есть он не смог дышать, задохнулся.

Двухлетний мальчик задыхался на руках матери: освободить дыхательные пути сына самостоятельно женщине не удавалось. В это время старшая дочь вызывала скорую. Усилия медиков так же оказались безрезультатными.

Ребенок умер в машине скорой помощи.

Александр Добриян:

От квартиры, где произошла трагедия, до приемного покоя больницы всего пара кварталов. Однако это был тот самый случай, когда счет идет на секунды.