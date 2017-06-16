Глава государства посетит радиационно-экологический заповедник и экспериментальную ферму в Хойницком районе

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 июня с рабочей поездкой в Хойникском районе. Глава государства посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, который расположен на месте пострадавших после чернобыльской катастрофы районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что Президенту доложат о радиологической обстановке в регионе и экологических процессах, происходящих в заповеднике.

В ходе визита Президент также ознакомится с работой экспериментального хозяйства. На его базе создана конеферма, пчелопасека, ведутся лабораторные исследования.