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Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников

26.01.2018 - 10:34

Новости Беларуси. Гомельчанка Валентина Игнатенко создает уникальные по сложности работы в технике вышивки крестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу мастер берет мировую классику. Среди ее работ – портреты, классические сюжеты и репродукции картин известных художников: Леонардо да Винчи, Васнецова, Вермеера и других. На городских пейзажах изображены только те города, в которых была сама мастерица. Увидеть знакомые сюжеты в новом свете можно в одном из старейших особняков Гомеля. Кстати, в его стенах вышивкой занимались еще два столетия назад.

Юлия Купреева, директор музея истории города Гомеля:
Здесь воспитывались девочки. Вышивка была традиционным занятием для женщин, для девочек. Долгими зимними вечерами, в том числе и здесь, так же сидели, вышивали портреты каких-то дам, какие-то сюжеты, мифологические или религиозные.

Валентина Игнатенко не использует стандартных схем, а самостоятельно подбирает цветовую палитру, оттенки и толщину слоев, изучая репродукции и оригиналы картин. В работах могут использоваться нити свыше 50 оттенков. На создание шедевра уходит до полугода.

Гомельчанка создает уникальные вышивки крестом по мотивам работ известных художников

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