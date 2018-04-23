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Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы в связи с повышенной пожароопасностью

23.04.2018 - 15:00

Новости Беларуси. Лесные пожары охватили некоторые районы на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной быстрого распространения огня является сильный ветер. Для тушения очагов возгорания в небо была поднята авиация МЧС.

Всего по стране за минувшие выходные тушили более 80 пожаров. Работники Государственной лесной охраны перешли на усиленный режим работы. При нынешних погодных условиях лесной пожар сродни неуправляемому стихийному бедствию. Впрочем, ситуация остается под контролем.

Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы в связи с повышенной пожароопасностью

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