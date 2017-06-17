новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов

17.06.2017 - 15:23

Новости Беларуси. Хакерские атаки совершены на сервер Светлогорской Центральной районной больницы. В отделение милиции обратились сотрудники медучреждения, база которого оказалась зашифрована, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За восстановление файлов кибервзломщики потребовали 2700 долларов.

Деньги нужно было перечислить на номер электронного кошелька. Как выяснилось в ходе расследования, хакерская атака произошла путем перебора паролей. На компьютерном сервере больницы была установлена лицензионная операционная система, но защиты как таковой не было.

Заблокированные файлы восстановлению не подлежат. Хакерам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Хакеры взломали сервер Светлогорской ЦРБ перебором паролей и потребовали 2700 долларов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Письмо, которое вас не касается, не открывайте»: как обезопасить себя от кибермошенников
«Письмо, которое вас не касается, не открывайте»: как обезопасить себя от кибермошенников
Власти Израиля предупреждают о возможности новых кибератак по всему миру
Власти Израиля предупреждают о возможности новых кибератак по всему миру
«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит
«Разговаривала с потерпевшими, извинялась перед ними, переводила деньги». Чтобы вернуть украденное, родители киберпреступника взяли кредит
Школьник из Столина за год украл в социальных сетях 15 тысяч рублей у 240 человек
Школьник из Столина за год украл в социальных сетях 15 тысяч рублей у 240 человек
В Германии повысили уровень готовности к отражению кибератак
В Германии повысили уровень готовности к отражению кибератак
В Германии бороться с хакерами будет специальный отдел
Вадим Устинович
Вадим Устинович, начальник управления по раскрытию преступлений с сфере высоких технологий МВД: Как защитить себя от хакеров?
Депутаты 11 июня в первом чтении приняли законопроект о внесении дополнений и изменений в Уголовный Кодекс.Палат
Белорусских хакеров-похитителей денег предлагается судить с 14 лет
Все новости по теме Хакеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru