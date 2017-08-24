новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Хочется поблагодарить небезразличных людей: семья из Гомеля оставила 3-летнего ребенка в квартире и уехала в Россию

24.08.2017 - 17:06

Новости Беларуси. 22 августа трехлетняя девочка из Гомеля оказалась в опасной ситуации. В ЖЭУ поступила заявка о плачущем ребенке и о том, что его родители долго не появляются. Обеспокоены ситуацией были соседи семьи.

После проверки оказалось, что малышка в квартире с посторонней женщиной, а ее родители уехали в Россию – здесь подробнее.

Эта информация сейчас проверяется. Девочка находится под присмотром социальных служб.

По словам председателя штаба смотровых комиссий Центрального района Ольги Доценко, семья находилась в социально опасном положении.

Ольга Доценко (в интервью «Гомельским ведомостям»):
За родителями наблюдали со стороны образования, здравоохранения, МЧС и других служб. В марте этого года с ними общались на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, так как они не всегда выполняли требования плана сопровождения семьи, состоящей на профилактическом учёте. В июле семью дважды посещала смотровая комиссия, родители были дома.

Председатель отметила, что в данной ситуации очень важна была реакция жильцов дома, которые не закрыли глаза в этой ситуации. Ведь бывают и другие случаи. Например, какое-то время назад четырехлетний мальчик ушел со своего двора и взрослые не обратили на это внимание. Ребенок в итоге был найден.

Ольга Доценко:
Хочется поблагодарить людей, которые не остались безразличными к тому, что происходит рядом. Ведь как бы ни старались все службы, присутствовать 24 часа в каждой семье невозможно. И очень важно, чтобы все окружающие были небезразличными к таким фактам.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение использовано в качестве иллюстрации.
В Гомеле родители оставили ребенка с посторонним человеком и уехали в другую страну
В Молодечно пьяная мать оставила годовалую дочь в песочнице
«Под смертью мы можем понимать не только телесную, но и духовную». Можно ли развенчаться?
Вопреки обстоятельствам, диагнозам и возрасту: на что готовы люди ради создания семьи
Вопреки обстоятельствам, диагнозам и возрасту: на что готовы люди ради создания семьи
Абдул Матин. Источник фото: instagram.com/tmski/
Самым завидным женихом планеты стал 25-летний принц – фотофакт
Как выплачивать алименты из-за границы?
Когда нельзя расторгать брак без согласия супруга?
Как забрать деньги у мужа: родители оплатили полмашины, а супруг её продал
Все новости по теме Брак и семья
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru