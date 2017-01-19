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Икону ХІХ века передала Гомельская таможня музею дворца Румянцевых и Паскевичей

19.01.2017 - 09:27

Новости Беларуси. В канун великого христианского праздника Крещения Господня Гомельская таможня передала музею дворца Румянцевых и Паскевичей икону ХІХ века. Образ «Господь Вседержитель», выполненный в каноническом стиле с окладом из драгоценных металлов, был изъят осенью у иностранца на белорусской границе, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Светлана Юрцова, заместитель начальника Гомельской таможни: Эту икону обнаружили в республиканском пункте пропуска «Словечно» Гомельской таможни при въезде в Республику Беларусь в личных вещах проводника гражданина Республики Молдова.

Татьяна Шода, главный хранитель фондов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Эта икона конца ХІХ начала ХХ века. «Господь Вседержитель». Подокладница. Хотя это мы должны еще установить. Вероятнее всего, что оклад серебряный, в раме. Рама крыта сусальным золотом.

Икону ХІХ века передала Гомельская таможня музею дворца Румянцевых и Паскевичей

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