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Исключительная мера наказания: в Мозыре огласили приговор 39-летнему отцу-убийце двоих детей

28.12.2016 - 16:18

Новости Беларуси. Исключительная мера наказания. Такой приговор 28 декабря огласили в Мозыре отцу-убийце двоих детей. По версии следствия, 39-летний местный житель задушил 17-летнего сына и 9-летнюю дочь. При этом он сам сообщил в милицию о случившемся, после чего попытался покончить с собой, спрыгнув с балкона четвертого этажа.

Известно также, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Мотив – месть жене, которая хотела развода.

Следствие длилось почти 9 месяцев, после чего было принято решение приговорить к исключительной мере наказания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в феврале с признаками насильственной смерти в одной из многоэтажек оперативники обнаружили 9-летнюю девочку и ее 17-летнего брата.

Сообщил об убийстве сам отец. А после звонка попытался свести счеты с жизнью, выпрыгнув с балкона, но остался жив (здесь подробнее).

Исключительная мера наказания: в Мозыре огласили приговор 39-летнему отцу-убийце двоих детей

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