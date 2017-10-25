новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка

25.10.2017 - 11:35

Новости Беларуси. В Гомеле в результате лобового ДТП пострадали женщина и ребенок.

Как сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома, автомобиль Peugeot, за рулем которого находился 23-летний водитель, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Rover, который двигался навстречу.

В салоне Rover находились 33-летний водитель и еще два человека: 29-летняя женщина и 5-летняя девочка. Оба пассажира были доствлены в больницу с телесными повреждениями.

Весной 2017 года в Кормянском районе произошло лобовое столкновение.

Водитель не учел погодные условия и состояние проезжей части – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Дрогичинском районе автомобиль врезался в дерево: водитель погиб
Изображение носит иллюстративный характер
ДТП в Смолевичском районе: два человека погибли, четверо пострадали
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
ДТП в Копыльском районе: погибла 12-летняя внучка водителя
Изображение носит иллюстративный характер
В Гомеле грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
Фото: Гомельское областное управление МЧС
Лось спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей под Гомелем
Фото: ГАИ Витебск
Микроавтобус столкнулся с автобусом в Новополоцке: один человек погиб
Фото: instagram.com/oleggazmanov
Певец Олег Газманов попал в ДТП по дороге на концерт
Фото: кадр из видео
В Китае камера наблюдения внутри автобуса сняла момент ДТП
Все новости по теме ДТП
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru