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Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели

14.01.2018 - 16:58

Новости Беларуси. Строительство подвесного моста в Житковичском районе дорожные службы планируют завершить к середине марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время по оба берега Припяти идут подготовительные работы.

Необходимость возведения конструкции объясняется тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода. Как стало известно, ночью с 13 на 14 января плавучий мост был разведен – из-за льда оборвалось крепление.

Специалисты продолжают восстанавливать конструкцию. Перевозкой людей на катерах занимаются спасатели.

В Житковичском районе льдом сорвало понтонную переправу‍

Из-за сорванного льдом понтонного моста в Житковичах людей перевозят спасатели

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Новости Беларуси. Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 5 января стали известны выводы специальной комиссии, созданной после инцидента в Житковичском районе. Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто
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