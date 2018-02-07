﻿ Как белорусские Бонни и Клайд сделали бизнес на платёжных терминалах? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Как белорусские Бонни и Клайд сделали бизнес на платёжных терминалах?

07.02.2018 - 16:58

Новости Беларуси. Любовь, дружба, преступный сговор, засада и неминуемая расплата. Детективная история семейно-криминального подряда раскрыта в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муж с женой решили сделать бизнес на платежных терминалах системы QIWI, предназначенных для оплаты мобильной связи, интернета и сервисах в соцсетях и компьютерных играх. Похищать деньги гомельчане решили по ночам вместе с аппаратами.

Александр Добриян, СТВ:
Ночью у одного из платежных терминалов пропал сигнал сим-карты. Как оказалось, технический сбой вовсе не хакерская атака. С высокими технологиями злоумышленники справились обычным ломом. Терминал просто вырвали из стены.

На тот момент в аппарате было 1250 рублей. Сумма подъемная, а вот утащить стокилограммовый терминал – здесь нужно было приложить усилия. Преступники оставили улики, однако все смыл дождь, служебно-разыскная собака взять след так и не смогла. Свидетелей ночной кражи тоже не оказалось. И тогда сыщики устроили засаду.

Алексей Нешитой, начальник отдела уголовного розыска Советского РОВД Гомеля:
Нами проводился комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Результатом которого стало в ночь с 4 на 5 февраля задержание лиц с поличным при краже терминала с другого магазина. При осмотре жилища задержанных был обнаружен и первый терминал, который они похитили ранее.

Костяк банды налетчиков – молодая семейная пара (ему двадцать пять лет, ей – на год меньше). Эдакие Бонни и Клайд с юго-востока Беларуси. Только в отличие от американских коллег по криминальному цеху у белорусов есть дети двух и пяти лет. За детьми присматривал их товарищ. Позже он превратился в подельника. Платежный терминал оказался слишком тяжелым, понадобилась помощь друга. Удалось.

Александр Добриян:
На второе дело спустя неделю преступники пошли уже полным составом. Всех троих задержали на месте преступления. К слову, до этого никто из них никогда не попадал в поле зрения правоохранителей.

Как белорусские Бонни и Клайд сделали бизнес на платёжных терминалах?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Более 8 тысяч рублей: в Шумилино двое безработных парней подозреваются в обворовывании костёла
Изображение носит иллюстративный характер
В Минске 20-летняя девушка обворовывала пенсионеров в день пенсии
Изображение носит иллюстративный характер
В Витебске сотрудница детсада воровала у детей золотые украшения
Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию
Сотни писем, счетов, уведомлений не дошли до адресата: в Италии почтальон 8 лет крал корреспонденцию
Изображение носит иллюстративный характер
Одному – 18 лет, второму – 19. В Гродно учащиеся колледжа обокрали более 40 автомобилей
Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину
Он выносил вещи из тамбура. В Минском районе за кражи разыскивают мужчину
В Молодечно женщина незаконно сняла 1500 рублей с карточки пенсионера
В Молодечно женщина незаконно сняла 1500 рублей с карточки пенсионера
В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции
В Дании обнаружили самую дорогую в мире бутылку водки, похищенную из частной коллекции
Все новости по теме Кража
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru