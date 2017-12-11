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Лобовое столкновение Audi и Lada в Чериковском районе: погиб водитель

11.12.2017 - 11:36

Новости Беларуси. В Чериковском районе столкнулись Audi и Lada.

По информации МВД, инцидент произошел 10 декабря в обед. Житель Могилева за рулем Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada.

За рулем Lada находился 54-летний житель Кричева. Мужчина погиб. Его 56-летняя супруга, которая находилась в салоне автомобиля, была госпитализирована. В больницу также был доставлен водитель Audi.

В начале декабря женщина погибла из-за столкновения Mazda и МАЗ в Пружанском районе – здесь подробнее.

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