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Лукашенко – об отношениях с Европой: «Мы одалживаем у них деньги и на эти деньги покупаем у них технологии»

24.11.2017 - 23:32

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президент Беларуси рассказал о сотрудничестве Беларуси и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы нас хотите видеть реальным мостом между Востоком и Западом… Мы и так сегодня востребованы в связи с событиями в Украине и проблемами России с Прибалтикой. Мы, вот эти 800-1000 километров, стали настоящим коридором, мостом, связующим звеном между Востоком и Западом. Из Китая через нас уже идет торговля Китая и Европы. Что больше надо?

Но я хочу, чтобы уважали наши интересы и вас.

Я переживу. Вы видели, что я спокойно пережил этот период, когда у нас было много проблем с Европой. Нормально, извините меня, жив-здоров. Но я хочу, чтобы и мой народ уважали и считались с нашими интересами. Европа это поняла – конечно, мы будем развивать с ними отношения. Я уже говорил: передовые технологии, которые нам нужны, у них есть? Есть. Мы в этом заинтересованы. Мы берем эти технологии, а они нам предоставляют это.

Денег у них – девать некуда. Мы не просим: «Дайте нам, профинансируйте бесплатно». Прокредитоваться (что мы, кстати, и делаем) – и спасибо им, что они нам дают деньги дешевле, чем кто-нибудь. Спасибо. Россияне помогают, и они. Кредиты берут все. У них деньги есть, лишние деньги. Мы одалживаем у них деньги и на эти деньги покупаем у них технологии.

Нас интересует их рынок – это высокооплачиваемый, высокодоходный рынок.

Если туда продать нашу продукцию машиностроения, молоко, мясо (насколько это востребовано), это очень выгодный, премиальный рынок. Мы тоже хотим с ними сотрудничать.

Лукашенко – об отношениях с Европой: «Мы одалживаем у них деньги и на эти деньги покупаем у них технологии»

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