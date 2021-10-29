Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля»
Новости Беларуси. О создании дополнительных производственных мощностей для переработки древесины заявил Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложили о положении дел в отрасли, а также о реализации важного инвестпроекта, связанного со строительством завода по производству картона.
В эксплуатацию предприятие введено в июне 2021 года. Начать работу здесь должны были раньше, но подвел инвестор – подрядчики сорвали сроки, а контракт расторгли. В итоге для запуска завода не хватило 83 миллионов долларов. Судьбу площадки, а заодно и сотни рабочих мест решил Александр Лукашенко. Добрушской фабрике выделили займ. По мере окупаемости проекта деньги должны будут вернуть в бюджет.
Построенный завод выпускает абсолютно новый продукт для Беларуси – мелованные и немелованные виды многослойного картона, которые пользуются огромным спросом у производителей упаковки. Рыночная стоимость тонны продукта составляет более 800 долларов. Проектные мощности предприятия – порядка 200 тысяч тонн картона в год. На эту цифру здесь планируют выйти к 2023 году. 90 % выпущенной продукции завод будет экспортировать. К слову, сейчас основные потребители белорусского картона – Турция и Россия.
Глава государства подробно расспросил о состоянии дел в концерне «Беллесбумпром» в целом.
Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:
Вернем в текущем году больше 400 миллионов рублей, имеются в виду все платежи: и бюджетные, которые были с ссудой, и те, которые под гарантией правительства брались, банковские кредиты. В целом мы сегодня возвращаем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А налоги?
Михаил Касько:
Налоги все платим. Все налоги, все обязательства перед бюджетом. Плюс дополнительно с этого года, с августа, платим пошлину экспортную на плитную продукцию и пиломатериалы. Все это дает, в принципе, возможность достаточно уверенно работать.
Александр Лукашенко:
Самое проблемное у тебя предприятие.
Михаил Касько:
Такие же, как и были. «ФанДОК», «Борисовдрев» и «Витебскдрев». Пока вот эти предприятия, будем так говорить, в текущих рыночных ценах могут работать хорошо. Ну а такие монстры, как Ивацевичи, «Речицадрев», «Мостовдрев», они, конечно, идут с опережением.
Александр Лукашенко:
По этим трем проблемным предприятиям не видим никакого просвета?
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Видим. Загружать и эффективно продавать, причем если раньше мы говорили, что мощности, не так окупается, сейчас надо искать другую нишу. Если мы производим, надо производить какой-то эксклюзивный товар. Не просто там на «ФанДОКе» плиту какую-то непонятную стандартную. Делать какую-то такую, какую не делает никто.
Александр Лукашенко:
Ну ты так говоришь, как будто ты мне задачу ставишь. Вы уже должны видеть, что вы завтра будете производить.
Юрий Назаров:
Естественно, мы эту задачу понимаем и обсуждаем. Знаем, как работать над этим.
Александр Лукашенко:
Когда мы на «ФанДОКе» встретимся и вы определенно скажете, что все здесь нормально, завтра они выйдут на нормальную работу.
Юрий Назаров:
Как скажете.
Александр Лукашенко:
Когда ты сможешь это доложить. Мне же не просто приехать надо, а чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля.
Юрий Назаров:
Дайте нам тогда хотя бы месяц поразбираться, и я внесу предложения.
Александр Лукашенко:
Хорошо.
Глава государства прошел по новому цеху, ознакомился с технологией производства картона. Работать на линии будут 540 человек. Сейчас есть вакансии. Что касается средней зарплаты по предприятию, то цифра достигает 1 300 рублей. Президент традиционно пообщался с трудовым коллективом.
В завершение визита Президента глава концерна вручил Александру Лукашенко нагрудный знак «За личный вклад в развитие деревообрабатывающей отрасли».
Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику
Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 29 октября, с визитом в Гомельской области. Глава государства посещает Добрушскую бумажную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенту доложат о выполнении поручений по модернизации целлюлозно-бумажной отрасли и работе концерна «Беллесбумпром» в целом. Также планируется посещение нового завода по производству картона. Это структурное подразделение Добрушской фабрики.
К слову, посетить объект глава государства анонсировал еще летом, буквально сразу после ввода в эксплуатацию. Построенный завод выпускает абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона пользуются огромным спросом у производителей упаковки.
Проектные мощности предприятия – порядка 200 тысяч тонн картона в год. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в Беларуси будет реализовываться около 20 % выпускаемой продукции, основной объем будет приносить экспортную выручку.
Завод должны были ввести в эксплуатацию раньше, но подвел инвестор – подрядчики сорвали сроки, а контракт был расторгнут. В итоге для запуска завода не хватило 83 миллионов долларов. Судьбу площадки, а заодно и сотни рабочих мест решил Александр Лукашенко.