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Любопытство и экстремальное развлечение стоили ребёнку пальца

28.12.2016 - 19:56

Новости Беларуси. В Беларуси появился первый пострадавший от новогодней пиротехники. В Гомельском районе от взрыва петарды пострадал семиклассник – ребенку оторвало палец.

Мальчика доставили в реанимацию, где экстренно прооперировали.

Александр Добриян, СТВ:
Всё произошло здесь, у дома номер восемь в посёлке Путеводная звезда. Как рассказал семиклассник он нашёл неразорвавшуюся петарду на снегу и решил зажечь фитиль.

Какой мощности была петарда сказать сложно, но от взрыва серьезно переполошились все соседи. На крики о помощи прибежал товарищ пострадавшего школьника. Он же позвал своего отца,  который вызвал скорую. По сути полученное 13-летним мальчиком ранение скорее характерно для военного времени.

Официальный диагноз – минно-взрывная травма.

Александр Кравцов, заведующий травматологическим отделением Гомельской городской клинической больницы №1:
Сразу после взрыва он лишился второго пальца левой кисти,

что в его возрасте очень тяжёлые последствия имеет.

Неизвестно, что ещё будет с третьим пальцем, там имеется перелом средней фаланги. Состояние средней тяжести, он в сознании, он разговаривает, он держит ручку.

Но, конечно, в силу возраста ещё может не осознаёт то, что получил.

В нынешнем сезоне в Гомельской области – это первое подобное ЧП. Ежегодно же в период зимних праздников в Беларуси от петард и фейерверков получают травмы до десятка человек. Бывают и смертельные случаи: так в первые часы 2016 года в Жлобине из-за взрыва петарды погиб молодой парень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытство и экстремальное развлечение стоили ребёнку пальца

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