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МЧС: Движение через аварийный мост в Житковичском районе запрещено полностью

08.12.2017 - 14:51

Новости Беларуси. Любое движение по автомобильному мосту в Житковичском районе запрещено.

По информации МЧС, об этом стало известно утром 8 декабря во время заседания комиссии. На время полного запрета движения, даже пешеходного, по мосту сотрудники МЧС будут помогать жителям перебираться на противоположный берег Припяти при помощи катеров.

Напомним, накануне движение по автомобильному мосту через Припять было остановлено из-за трещины и провисания конструкции. Сооружение является важным объектом инфраструктуры региона. Вечером движение частично было восстановлено – пешеходы и экстренные службы на легковых автомобилях могли проехать через мост.

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе (подробности здесь).

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