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Мешок с человеческими костями нашли в Рогачевском районе

02.06.2017 - 19:56

Новости Беларуси. Страшную находку обнаружили в деревне Хатовня Рогачевского района. Мешок с человеческими останками был найден во время проведения весенне-полевых работ на территории сельскохозяйственного предприятия.

В Государственном комитете судебных экспертиз рассказали, что обнаруженные останки могут принадлежать мужчине 1959 года рождения.

Раньше здесь стоял дом. В нем жил мужчина с братом. Они часто ссорились.

Как полагает следствие, сельчанина мог убить родной брат.

Известно, что в 2001 году он уехал в Россию на заработки и бесследно исчез. Его старший брат скончался семь лет назад.

Несколько лет назад мы рассказывали о шокирующей находке в центре Минска.

На набережной Свислочи найдены надгробная плита и останки человека (подробности).

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/meshok-s-chelovecheskimi-ostankami-najden-na-pole-v-rogachevskom-rajone-250769-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

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