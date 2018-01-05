﻿ Минтранс: Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Минтранс: Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными

05.01.2018 - 15:21

Новости Беларуси. Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 5 января стали известны выводы специальной комиссии, созданной после инцидента в Житковичском районе.

Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто и не предполагал, что масса машин может превышать 30 тонн. И теперь есть сомнения, что еще два моста – в районе Новополоцка и в Бобруйске – можно использовать без ограничений.

Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»
Новости Беларуси. Еще два моста в Беларуси могут быть признаны аварийными, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 5 января стали известны выводы специальной комиссии, созданной после инцидента в Житковичском районе. Напомним, в конце 2017 года мост через Припять признан аварийным и движение по нему было закрыто. Подобных переправ в Беларуси всего пять. Выражаясь языком профессионалов, сборно-коробчатые строения с клеевыми стыками признаны не самым оптимальным инженерным решением. В свое время никто

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: МЧС
В Чашниках прекращено движение по небезопасному мосту через мелиоративный канал
Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»
Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»
«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе
«Я рада, что сделали мост»: что говорят местные жители о понтонной переправе в Житковичском районе
Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе
Открыто движение транспорта по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе
«Ведутся работы по укреплению берега, съезда будущего моста». Репортаж из Гомельской области
«Ведутся работы по укреплению берега, съезда будущего моста». Репортаж из Гомельской области
Анатолий Калинин: до утра 10 декабря через Припять будет организована переправа
Мост над Припятью в Житковичском районе
Названа возможная причина разрушения моста над Припятью
Трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти
Кадры с места событий: трещина в конструкции моста в Житковичском районе продолжает расти
Все новости по теме Проблемы ЖКХ
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru