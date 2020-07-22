«Можем сказать, что чудо свершилось». Показываем ту самую поликлинику, которую Гомель ждал 11 лет
Новости Беларуси. Этот семейный медицинский комплекс в самой динамично развивающейся части Гомеля ждали 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детскую часть сдали в январе 2014-го, а вот со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием. Теперь все трудности в прошлом. Строители не скрывают гордости за объект, говорят: проект будет современным и спустя десятилетия. Строительно-монтажные работы превысили 20 миллионов рублей.
Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:
С гордостью можем сказать, что чудо свершилось. Впервые в Республики Беларусь на уровне первичного звена такой уникальный высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники организован и начал свое функционирование.
Девять этажей, пять лифтов, бассейны, водолечебница. В здании продумано все: от автоматических климат-систем до комфортной навигации, которую назвали «заботливая поликлиника».
Безбарьерная среда – это не только пандус на входе и подъемник в холле, но и информационные устройства для слабовидящих, специальное напольное покрытие и лифты.
На 15 тысячах квадратов разместили все необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Как и обещали, поликлинику оснастили самым современным оборудованием, есть даже компьютерный томограф.
Всего же в рентген-отделении четыре аппарата: КТ дополняет классический рентген, маммограф и пульмоскан.
Александр Яковенко, заведующий рентгеновским отделением Гомельской центральной городской поликлиники:
Вся аппаратура отечественного производства. Уникальный компьютерный томограф Ventum позволяет выполнить все диагностические задачи, необходимые на амбулаторном этапе обследования пациента.
Пожалуй, это первая в Гомельской области поликлиника с собственным КТ. Первая, единственная, новейшее – слова, которые можно говорить практически в каждом кабинете.
Например, вот этот «пульт управления полетами» – всего-навсего рабочее место оториноларинголога. Виктор Сорокин 10 лет в профессии, но говорит: о том, что работать на таком оборудовании, даже не мечтал. Камеры, микроскоп, дисплеи – все под рукой и позволяет видеть картину болезни в мельчайших подробностях.
Виктор Сорокин, оториноларинголог Гомельской центральной городской поликлиники:
Эндоскопическое оборудование на данном рабочем месте помогает и улучшает качество диагностики ЛОР-заболеваний, способствует раннему выявлению злокачественных новообразований.
Уникальной особенностью рабочего места является наличие микроскопа, который имеет камеру с возможностью вывода изображения на монитор. Это улучшает качество картинки, то есть качество диагностики, и помогает в обучении молодых специалистов и студентов.
Центр реабилитации поликлиники по набору оборудования не имеет аналогов не только в Гомеле.
Комплексную помощь здесь будут оказывать людям с неврологическими заболеваниями, с кардиальной и травматологической патологиями. К услугам пациентов современные залы ЛФК и механотерапия.
Разместится в поликлинике водолечебница с подводным душем-массажем и бассейном, в котором могут проводить занятия по аквагимнастике.
Кроме того, откроется отделение электрофизиолечения с аппаратами магнитотерапии, лазеротерапии и криотерапии. Многое появились в Гомельской области впервые.
Президент Беларуси о здравоохранении: «Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали»
Новости Беларуси. Возрождение Полесья – один из важнейших участков президентской работы Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства 21 июля заявил на встрече с активом Гомельской области.
Кроме того, в графике Президента сегодня было открытие поликлиники в Гомеле. 8-этажный семейный медицинский комплекс в динамично развивающейся части города ждали 11 лет. Детскую часть сдали еще в 2014-м, со взрослой возникла заминка. Достроить объект не позволяли сложности с финансированием.
Со временем этот вопрос решили. На 15 тысячах квадратных метров разместилось все самое необходимое – от узкопрофильных отделений до дневного стационара на 40 коек. Оснастили учреждение и самым современным оборудованием – есть даже компьютерный томограф.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы вот этих красавцев, девчонки в основном, врачи, мы их благодарим за то, что они лечат людей. Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях, без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь – они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете?
А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке.
У нас – тьфу-тьфу – это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь.
Читайте также:
«Уникальный диагностический центр». Как оснащена новая поликлиника в Гомеле
«Такое впечатление, что все фишечки поставлены на свои места». Что говорят участники встречи с Президентом в Гомельской области
Александр Лукашенко: «Я всегда признавал, что гомельчане – это самые надёжные друзья»