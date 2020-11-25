Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021
Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.
«Беларусь должна провести этот чемпионат, потому что для всех это важно». Капитан команды «Гомель-2005» о ЧМ по хоккею
Причины называются самые разные, но ни одна из них не имеет ничего общего с реальностью.
В Гомеле решили со своими аргументами напрямую обратиться к международной хоккейной общественности. Для миллионов белорусов домашний чемпионат – это шанс приобщиться к большому спорту.
«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021
Вячеслав Зверев, ветеран спорта:
Скачок в развитии хоккея произошел именно за годы независимости Беларуси. Построено много дворцов, открыто много детских спортивных школ.
Проведенный чемпионат мира в Минске доказал, что Беларуси по плечу проведение соревнований самого высокого уровня. Чемпионат Беларусь заслужила, право его проведения, и должна всячески его отстаивать.
Гомельчане фактически запустили общенациональное обсуждение важнейшей темы. Здесь надеются, что к сохранению чемпионата мира по хоккею в Беларуси подключится вся страна.
«Политика не должна влиять на хоккей». Депутат высказался о праве Беларуси проводить ЧМ-2021
Новости Беларуси. Спортивная общественность Гомеля инициировала движение в поддержку чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделаем всё возможное, чтобы чемпионат состоялся. Спортсмены Гомеля инициировали движение в поддержку ЧМ-2021
Как известно, большой спортивный праздник наша страна должна принимать совместно с Латвией. Однако в последнее время все громче звучат политические заявления с требованиями забрать у Беларуси право на проведение мирового первенства.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будем отстаивать право на международном уровне, чтобы в Республике Беларусь прошел 84-й чемпионат мира по хоккею.
Сегодня хоккей, хоккейная общественность столкнулись с грязной политикой. Политика не должна влиять на хоккей. Если вспомнить историю, то всегда, когда проходили Олимпийские игры, все военные действия прекращались.
Пусть и у нас победит спорт, победит хоккей. Пусть все эти массовые беспорядки и грязная политика уйдут с улиц нашей республики, из наших городов.