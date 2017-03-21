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На белорусско-украинской границе усилены меры безопасности

21.03.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Меры безопасности усилены на белорусско-украинской границе. Это связано с инцидентом в пункте пропуска Александровка, через который накануне пытались прорваться нарушители на автомобиле марки Jeep. Задержаны два человека.

Однако по имеющейся информации в салоне мог находиться еще один. Его поиски продолжаются. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда.

Отрабатываются все вероятные маршруты движения нарушителя. В связи с этим на границе проводится усиленный контроль въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На белорусско-украинской границе усилены меры безопасности

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