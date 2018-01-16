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На белорусской границе за попытку незаконного ввоза наркотиков задержали гражданина Украины

16.01.2018 - 14:14

Новости Беларуси. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз марихуаны в страну.

По информации Государственного таможенного комитета Беларуси, украинец ехал на автомобиле Toyota RAV4 через пограничный пункт «Новая Гута». Во время таможенного досмотра служебная собака дала понять, что в машине могут находиться наркотики.

В салоне автомобиля обнаружили металлическую ёмкость с высушенным веществом. Мужчина сказал, что это почечуйная трава, которая используется в лекарственных целях. Согласно заключению эксперта ГКСЭ по Гомельской области, в банке находились 12 грамм марихуаны.

Фото: customs.gov.by

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Зимой прошлого года на границе с Литвой белорусские таможенники задержали особо крупную партию наркотиков.

Было изъято более 355 килограммов гашиша – здесь подробнее.

Фото: customs.gov.by

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