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На Мозырском НПЗ дополнительно обследуют потенциально опасные участки. Эксперт о том, что могло вывести технику из строя

24.04.2019 - 09:42

Новости Беларуси. На Мозырском НПЗ организовано круглосуточное дополнительное обследование потенциально опасных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие меры приняли после повреждения оборудования, которое вышло из строя из-за некачественной российской нефти. Напомним, о резком ухудшении качества поступающего из России сырья «Белнефтехим» заявил на прошлой неделе. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.

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Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:
Внутри этих трубок находится нестабильное углеводородное вещество, которое потом, охлаждаясь в этих трубках (а они окружены алюминиевой так называемой решеткой), превращаются в бензин определенного свойства. Эти трубки дали течь. Этот холодильник был остановлен. В результате часть установки была выведена из строя. И надо будет разобраться в причинах этого происшествия.

Проблемные вопросы накануне обсуждали в Москве. Стороны пытаются найти приемлемые решения для нормализации совместной работы.

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти

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