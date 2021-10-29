Нашли тех самых коров, о которых говорил Президент. Вот кто их нелегально вывозил в Россию
Новости Беларуси. Миллионы рублей убытков и неуплаченных налогов. Стали известны подробности дела о нелегальном экспорте белорусских коров в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На факты преступной деятельности в животноводческой отрасли на недавнем совещании указал Президент (подробности здесь). По результатам проверок Комитета госконтроля в Гомельской области вскрылись сразу несколько эпизодов. Управление ДФР возбудило уголовное дело.
Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:
Выявлена преступная схема, связанная со скупкой на территории Гомельской области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализацией в адрес субъектов хозяйствования Российской Федерации. Задержан 48-летний глава фермерского хозяйства Лоевского района. Он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тысяч голов скота на общую сумму более 10 миллионов рублей, которые по фиктивным бухгалтерским документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы Российской Федерации. Фактически же скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации. При этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме более 500 тысяч рублей. В отношении его УДФР возбуждено уголовное дело.
Кто нелегально зарабатывает на белорусских буренках и откуда запредельные недостачи поголовья в сельхозпредприятиях? Все подробности громкого расследования в информационно-аналитической программе «Неделя» смотрите 31 октября в 19:30.
Недоплатили более 8 млн рублей налогов. Фигурантов незаконного криптообменника задержали в Минске
Новости Беларуси. В Беларуси перекрыт один из каналов финансирования незаконной протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое из фигурантов, в том числе организатор, проживают в странах Евросоюза (Польше и Эстонии).
Как установили правоохранители, злоумышленники использовали специально созданный ресурс в интернете, через который можно было оформить заявку на обмен криптовалюты. Расчет за нее проводился преимущественно наличными деньгами. Из-за границы они переводились на постоянной основе в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций.
В ходе следствия изъято более двухсот тысяч долларов и 65 тысяч евро. А на счетах в банках заблокированы средства на сумму свыше 370 тысяч долларов. Трое жителей Беларуси заключены под стражу.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси:
Для формирования заявки, чтобы получить наличные денежные средства, необходимо было оставить номер мобильного телефона, а также указать сумму. Затем оператор связывался по мессенджеру с покупателем и определял время приезда курьера. О масштабах данной схемы говорит тот факт, что дневная сумма оборота наличных денежных средств доходила до 300 тысяч долларов США.
В результате деятельности незаконного криптообменника государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей.