новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»

11.04.2017 - 23:10

Новости Беларуси. Действия США в Сирии как главная международная тема сегодня интересна и в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Президент объясняет поступки Дональда Трампа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не надо втягиваться в авантюры и ни в коем случае нельзя допустить столкновения двух крупных ядерных держав, России и Америки. Это, я так думаю, информационная война идет.

Друг друга пугают и нас пытаются запугать, что тут ядерное оружие и прочее.

Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки, столько накоплено ядерного оружия. А где гарантия, что в эту бойню не ввяжется Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и даже Северная Корея, у которых есть ядерное оружие? Поэтому я не думаю, что дойдет до того, что кто-то возьмется за ядерную кнопку.

Но мир подошел к очень опасной черте. Никогда еще этого не было.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране
Александр Лукашенко: мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу
Александр Лукашенко: мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу
Александр Лукашенко – аграриям Гомельской области: наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива
Президент – аграриям Гомельской области: наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива
11 апреля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область
11 апреля Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
О зарплате, ценах, тишине, работе и социальной ответственности. О чем говорил Президент в Гродненской и Могилевской областях
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
«Хорошая будет зарплата – 1000, но нам надо ее получить». Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: «Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант»
Александр Лукашенко пообщался с трудовым коллективом предприятия «Арви-Белагро»
Президент Беларуси: есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию
Все новости по теме Рабочая поездка президента
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru