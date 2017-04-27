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Новая залежь нефти найдена в Жлобинском районе

27.04.2017 - 20:54

Новости Беларуси. Месторождение нефти с запасами от 350 до 800 тысяч тонн нашли в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

Новая залежь «черного золота» выявлена в Жлобинском районе.

Из пресс-релиза ведомства:
В ходе выполнения Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы Государственным предприятием «НПЦ по геологии» на Восточно-Доброгощанской площади (Жлобинский район, Гомельская область) выявлена новая залежь нефти. По предварительным данным специалистов, полученным при испытании продуктивного пласта в поисковой скважине, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тыс. тонн. Более точная оценка будет дана по результатам завершения испытаний, проводимых в настоящее время.

Напомним, в начале года на нефтяной карте Беларуси появилось одно из крупнейших месторождений. Оно получило название Угольское и относится к категории труднодоступных запасов (здесь подробнее).

Добыча нефти в Беларуси. Фото носит иллюстративный характер

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